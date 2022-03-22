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В Head Hunter опровергли рост увольнений IT-специалистов в России

В Head Hunter заявили, что IT-специалисты покидают Россию, но не увольняются из компаний

Фото: Александр Музыченко / Коммерсантъ

Некоторые IT-специалисты действительно покидают Россию, однако речь не идет о росте увольнений. Об этом «Газете.Ru» сообщила руководитель направления подбора и адаптации сотрудников Head Hunter Олеся Плотникова.

«Пока нет никаких признаков, чтобы сменившие страну проживания IT-специалисты массово рассматривали прекращение трудовых отношений с российскими компаниями и поиск постоянной работы в иностранных», — сказала она.

По словам Плотниковой, специалисты IT-сферы наименее уязвимы на рынке труда из-за их постоянной нехватки. Именно это обеспечивает им востребованность в России, независимо от того, в какой стране они находятся.

Ранее глава группы InfoWatch Наталья Касперская заявила, что в конце февраля-начале марта Россию покинуло большое количество IT-специалистов. По ее словам, в этот период «табуны» айтишников массово начали переезжать в ближайшее зарубежье. Касперская также заявила, что нынешних мер поддержки IT-отрасли достаточно, их просто необходимо реализовывать.

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Алина Гончарова
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