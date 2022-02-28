Минцифры поручили поддержать российских IT-специалистов

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовить предложения по поддержке специалистов IT-отрасли. Об этом «Ленте.ру» сообщили в аппарате вице-премьера.

Отмечается, что новые меры поддержки должны коснуться как IT-специалистов, проживающих в России, так и тех, кто в настоящее время находится за границей и планирует свое возвращение.

Также Минцифры поручили «ускорить и актуализировать подготовку третьего пакета мер поддержки IT-отрасли», исходя из нынешней экономической ситуации, и привлечь к работе представителей этой отрасли.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что на фоне операции на Украине сотрудники российских IT-компаний координируют усилия, чтобы покинуть страну. Уточнялось, что специалисты стали создавать группы и каналы в мессенджере Telegram для обсуждения способов переезда и обмена опытом эмиграции. По данным источников издания на рынке, желание уехать выразили около пяти тысяч человек.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. По словам Путина, в ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины».

28 февраля в белорусском Гомеле прошел первый раунд переговоров с участием России и Украины. По его итогам глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что стороны нащупали точки, на которых их позиции могут впоследствии совпасть. Переговорный процесс продолжится в ближайшее время, заверил он.

