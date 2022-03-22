Касперская рассказала о покинувших Россию IT-специалистах

Глава InfoWatch Касперская заявила, что Россию покинули «табуны» IT-специалистов

Глава группы InfoWatch Наталья Касперская заявила, что в конце февраля-начале марта Россию покинуло большое количество IT-специалистов. Об этом она рассказала во время открытого заседания комитета Госдумы по информационной политике.

«Проблема оттока кадров существует. Она была довольно массовая в конце февраля-начале марта, когда "табуны" айтишников, не разбирая дороги, куда-то помчались. Мчатся они в основном в ближайшее зарубежье», — сообщила Касперская. При этом глава группы InfoWatch отметила, что многие из покинувших страну IT-специалистов не стали увольняться. Она предположила, что через некоторое время они вернутся в Россию.

По мнению Касперской, для улучшения сложившейся ситуации нужны не только меры материальной поддержки, но и различные пиар-мероприятия. «Они (айтишники — прим. «Ленты.ру») люди молодые, во многом связаны с Западом, работали на западном "железе", такой слом системы приводит их в трепет, поэтому их надо успокаивать», — объяснила она.

Также глава группы InfoWatch заявила, что нынешних мер поддержки IT-отрасли достаточно. По ее словам, их просто необходимо реализовывать. «Самая большая проблема сейчас — в финансировании, изменятся привычные контракты, некоторые заказчики начали "морозить" бюджеты, опасаясь неопределенности ситуации», — сказала Касперская, уточнив, что государственная поддержка сегодня очень важна. Она выразила уверенность, что в будущем ситуация в IT-отрасли улучшится.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры подготовить предложения по поддержке IT-специалистов. Отмечалось, что новые меры должны коснуться как айтишников, проживающих в России, таких и тех специалистов, которые в настоящее время находятся за границей и планируют свое возвращение.