Кайли Дженнер в откровенной позе снялась для рекламы купальников

Телезвезда Кайли Дженнер снялась в откровенной рекламе купальников Khy и Frankies Bikinis

Американская телезвезда и бизнесвумен Кайли Дженнер в откровенной позе снялась для рекламы новой коллекции купальников марок Khy и Frankies Bikinis. Видео она опубликовала на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Предпринимательницу запечатлели в черном бикини, состоящем из плавок с тонкими завязками на талии и кожаного бюстгальтера. Она позировала лежа на полу, приподняв при этом ягодицы и широко расставив ноги.

В рекламной кампании также приняла участие создательница бренда Frankies Bikinis Франческа Айелло. Она попозировала вместе со знаменитостью в кожаном раздельном купальнике и розовом крошечном бикини.

В июне сообщалось, что бывший шеф-повар Кайли Дженнер потеряла ребенка из-за адских условий работы и подала на нее в суд. Согласно судебным документам, экс-сотрудница (ее имя не раскрывается) знаменитости работала у нее по 12 часов пять дней в неделю в 2024 году. При этом ей поручали физически тяжелую работу, несмотря на то что она предупредила начальство о своей беременности с высоким риском осложнений.