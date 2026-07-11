Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:30, 11 июля 2026Ценности

Кайли Дженнер в откровенной позе снялась для рекламы купальников

Телезвезда Кайли Дженнер снялась в откровенной рекламе купальников Khy и Frankies Bikinis
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @kyliejenner

Американская телезвезда и бизнесвумен Кайли Дженнер в откровенной позе снялась для рекламы новой коллекции купальников марок Khy и Frankies Bikinis. Видео она опубликовала на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Предпринимательницу запечатлели в черном бикини, состоящем из плавок с тонкими завязками на талии и кожаного бюстгальтера. Она позировала лежа на полу, приподняв при этом ягодицы и широко расставив ноги.

В рекламной кампании также приняла участие создательница бренда Frankies Bikinis Франческа Айелло. Она попозировала вместе со знаменитостью в кожаном раздельном купальнике и розовом крошечном бикини.

В июне сообщалось, что бывший шеф-повар Кайли Дженнер потеряла ребенка из-за адских условий работы и подала на нее в суд. Согласно судебным документам, экс-сотрудница (ее имя не раскрывается) знаменитости работала у нее по 12 часов пять дней в неделю в 2024 году. При этом ей поручали физически тяжелую работу, несмотря на то что она предупредила начальство о своей беременности с высоким риском осложнений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Страны Балтии сделали заявление о предоставлении своего неба Украине для атак по России
    Названы даты празднования Дня города в Москве
    В НАТО высказались о вероятности подготовки России к нападению на страны Балтии
    Кайли Дженнер в откровенной позе снялась для рекламы купальников
    Прохожие пострадали в Москве от удара молнии
    Российская теннисистка выиграла юниорский Уимблдон
    Стивен Сигал рассказал о первой встрече с Путиным
    Турция призвала Украину поддержать договоренности Анкориджа
    У российского города не хватило денег на рабочих из Северной Кореи
    Президент Польши запретит в стране флаги ОУН
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok