Российская теннисистка выиграла юниорский Уимблдон

Российская теннисистка Анна Пушкарева выиграла юниорский Уимблдон

Российская теннисистка Анна Пушкарева стала чемпионкой юниорского Уимблдона 2026 года. Результаты доступны на сайте турнира.

В финале спортсменка одержала победу над китаянкой Сунь Синьжань. Матч завершился со счетом 5:7, 6:3, 6:4 в пользу россиянки, посеянной под 14-м номером, тогда как ее соперница имела 1-й номер посева. Продолжительность встречи составила 2 часа 23 минуты.

Для 17-летней Пушкаревой это первый титул на юниорском турнире Большого шлема. Ранее она также выступала на юниорских «Ролан Гаррос» и Открытом чемпионате Австралии.

В июне российская теннисистка Алиса Октябрева выиграла юниорский «Ролан Гаррос — 2026» в женском одиночном разряде. В финале спортсменка обыграла Синьжань.