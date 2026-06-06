Анонсировавшая смену гражданства россиянка Октябрева выиграла юниорский «Ролан Гаррос»

Анонсировавшая смену гражданства россиянка выиграла юниорский «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Алиса Октябрева выиграла юниорский «Ролан Гаррос» — 2026 в женском одиночном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале спортсменка, являющаяся 309-й ракеткой мира, обыграла китаянку Синьжань Сунь, занимающую 650-е место в мировом рейтинге. Встреча продлилась два сета и завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу россиянки.

Ранее была анонсирована скорая смена гражданства 17-летней Октябревой. Россиянка с двух лет проживает и тренируется в Чехии и скоро будет представлять страну на соревнованиях.

На «Ролан Гаррос» в субботу, 6 июня, пройдет еще один финал с участием россиянки. В женском одиночном разряде Мирра Андреева встретится с представительницей Польши Майей Хвалиньской.