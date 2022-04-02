В России захотели сделать ипотеку для IT-специалистов более доступной

Минцифры предложило снизить минимальный порог для получения ипотеки для IT-специалистов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило снизить минимальный порог дохода для получения льготной ипотеки для IT-специалистов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

С инициативой выступил глава Минцифры Максут Шадаев на регулярном совещании с IT-отраслью. «Предлагаем такую меру поддержки распространить на IT-специалистов в возрасте от 22 до 45 лет с доходом от 150 тысяч рублей в месяц для городов-миллионников и от 100 тысяч рублей для регионов», — следует из публикации.

Министр отметил, что подать заявление для получения отсрочки от армии можно в электронном виде. За 50 дней до начала призыва аккредитованные IT-компании должны подать списки сотрудников.

«Планируется, что форма подачи заявлений будет запущена с 15 апреля», — сообщается ведомство.

25 марта представители Минцифры выступили категорически против введения ограничений на передвижения айтишников. Отмечалось, что подобные меры, будь они введены, могут привести к увеличению оттока специалистов за границу и в целом деструктивно отразиться на IT-отрасли. Согласно прогнозу Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), в апреле Россию могут покинуть 70-100 тысяч специалистов в сфере IT.