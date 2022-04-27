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Названы возможные сроки запуска программы льготной ипотеки для айтишников

Вице-премьер РФ Хуснуллин допустил запуск льготной ипотеки для айтишников в течение месяца
Марат Хуснуллин

Марат Хуснуллин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Минцифры готовит нормативные документы по проекту льготной ипотеки для специалистов IT-сферы, возможно, в течение месяца ее уже начнут выдавать, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, пишет РБК.

Как уточнил политик, если действующих мер поддержки рынка жилья не будет хватать, власти предложат новые. По словам Хуснуллина, хороший оборот в России набирает программа семейной ипотеки. «Люди, у кого хоть какие-то малейшие деньги есть, бегом побежали эту ипотеку получать. И эта ипотека растет, мы на нее делаем ставку», — отметил он.

Вторым решением по льготной ипотеке для Москвы, Московской области, Петербурга, Ленинградской области стало увеличение суммы кредита с 3 миллионов до 12 миллионов рублей, добавил он. «Мы сейчас смотрим динамику выдачи за апрель, если этих мер хватает, будем дальше мониторить. Если не хватает, будем предлагать новые», — подчеркнул он.

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Одним из решений может стать ипотека для айтишников, добавил вице-премьер. Он назвал возможные сроки запуска программы и допустил, что ее начнут выдавать в течение месяца.

Ранее стало известно, что правительство РФ в 2022 году из резервного фонда выделит для Минцифры 1,5 миллиарда рублей на субсидирование льготной ипотеки не менее чем 10 тысячам IT-специалистов. На нее могут рассчитывать айтишники в возрасте от 22 до 40 лет.

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Марина Совина
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