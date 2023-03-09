Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:25, 9 марта 2023Среда обитания

Россиянам захотели упростить один вид перепланировки

В Госдуму внесли закон, разрешающий присоединять лоджию к квартире без согласия соседей

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Россиянам захотели разрешить не спрашивать соседей перед присоединением лоджии к квартире. Упростить этот вид перепланировки предложило заксобрание Ставропольского края, соответствующий законопроект внесли в Госдуму, пишет РИА Новости.

«Законопроектом предлагается внести в статью 40 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее — ЖК РФ) изменение, предусматривающее возможность осуществления перепланировки жилого помещения путем объединения жилого помещения и лоджии с сохранением подоконного блока без согласия собственников помещений в многоквартирном доме», — отмечают в пояснительной записке к документу.

Сейчас при рассмотрении заявлений о согласовании перепланировки жилплощади лоджию считают общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме. Чтобы присоединить ее и увеличить таким образом квартиру, россиянам нужно предъявить протокол собрания соседей, в котором все дадут согласие на переустройство.

Ранее житель Москвы района Коптево на севере Москвы решил расширить квартиру за счет присоединения лоджии к жилому помещению, чем разозлил соседей. Мужчину привлекли к административной ответственности, так как он не получил заранее разрешение на перепланировку.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Стало известно об остановке транзита санкционных грузов в Россию через Турцию
Юрист объяснила появление налоговой задолженности у блогера Валерии Чекалиной
Подсчитаны годы утраченной жизни из-за ожирения во всем мире
Самолет аварийно приземлился из-за возгорания в двигателе
Стало известно о слежке при подготовке покушения на главу Приднестровья
Главу Приднестровья предупредили о подготовке теракта
В Грузии решили отозвать оба варианта законопроекта об иноагентах
Осужденного за взятки бывшего главу УФСИН Коми отказались освободить из колонии
В ЕС назвали дату отмены виз для граждан Косова
Названы самые часто выбрасываемые москвичами предметы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.