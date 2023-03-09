Россиянам захотели упростить один вид перепланировки

В Госдуму внесли закон, разрешающий присоединять лоджию к квартире без согласия соседей

Россиянам захотели разрешить не спрашивать соседей перед присоединением лоджии к квартире. Упростить этот вид перепланировки предложило заксобрание Ставропольского края, соответствующий законопроект внесли в Госдуму, пишет РИА Новости.

«Законопроектом предлагается внести в статью 40 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее — ЖК РФ) изменение, предусматривающее возможность осуществления перепланировки жилого помещения путем объединения жилого помещения и лоджии с сохранением подоконного блока без согласия собственников помещений в многоквартирном доме», — отмечают в пояснительной записке к документу.

Сейчас при рассмотрении заявлений о согласовании перепланировки жилплощади лоджию считают общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме. Чтобы присоединить ее и увеличить таким образом квартиру, россиянам нужно предъявить протокол собрания соседей, в котором все дадут согласие на переустройство.

Ранее житель Москвы района Коптево на севере Москвы решил расширить квартиру за счет присоединения лоджии к жилому помещению, чем разозлил соседей. Мужчину привлекли к административной ответственности, так как он не получил заранее разрешение на перепланировку.