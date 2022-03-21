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Москвич решил расширить квартиру и разозлил соседей

Мосжилинспекция заставила жителя столицы исправить ошибки незаконной перепланировки

Фото: Мосжилинспекция

Житель района Коптево на севере Москвы решил расширить квартиру, сломав часть несущих конструкций здания. На незаконную перепланировку в Мосжилинспекцию пожаловался сосед, которого разозлили самовольные изменения в конструкции. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет о доме номер 15 корпус 1 на Большой Академической улице. Как сообщили в ведомстве, владелец одной из квартир объединил лоджию с жилым помещением, создал проем в несущей стене между кухней и комнатой, демонтировал старые и возвел новые ненесущие перегородки, расширил площадь санузла за счет коридора и изменил расположение инженерного оборудования.

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Мосжилинспекция привлекла собственника жилплощади к административной ответственности и попросила исправить ошибки, вернув помещениям изначальный вид. Однако мужчина решил узаконить проведенные им изменения и сделать их безопасными — несущую стену с проемом усилил металлоконструкцией, между лоджией и жилой комнатой установил перегородку с дверью, а также обратился к автору проекта дома для внесения поправок в техническую документацию.

В феврале сотрудники Мосжилинспекции выявили незаконную перепланировку в квартирах, которые находятся в районах Тропарево-Никулино и Крюково. Владельцы обоих объектов самовольно объединили лоджию и кухню, за что были наказаны.

Нина Ташевская
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