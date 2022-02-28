Москвичи нашли способ расширить квартиры и были наказаны

Владельцы двух квартир в московских районах Тропарево-Никулино и Крюково нашли способ расширить площадь жилья и были наказаны. Сотрудники Мосжилинспекции выявили незаконную перепланировку недвижимости и привлекли нарушителей к административной ответственности, пишет РИА Новости.

В ведомстве сообщили, что собственник столичной квартиры на улице 26 Бакинских Комиссаров самовольно объединил кухню с лоджией, демонтировав оконно-дверной блок. За это владельцу недвижимости выписали штраф, а затем его призвали вернуть жилье в исходное состояние. В Мосжилинспекции отметили, что нарушитель уже выполнил требования — квартира соответствует технической документации.

Устранить аналогичную ошибку придется и жителю корпуса 2019 в Зеленограде. Надзорный орган проверил трехкомнатную квартиру на седьмом этаже и обнаружил объединенный с кухней балкон. Собственнику также полагается штраф за незаконную перепланировку и предстоит переделать жилье обратно.

Ранее в феврале Мосжилинспекция вынудила жителя столицы демонтировать два незаконно возведенных балкона, которые он соорудил на кровле примыкающей к зданию пристройки. На действия москвича пожаловался сосед.