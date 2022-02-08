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Среда обитания

Москвич нашел способ расширить квартиру и навлек гнев соседей

В Мосжилинспекции вынудили мужчину демонтировать два незаконно построенных балкона

Фото: Мосжилинспекция

В Москве житель одного из многоквартирных домов на улице Менжинского нашел необычный способ расширить квартиру — он самовольно возвел два балкона на кровле пристроенного помещения, примыкающего к зданию. Для выхода на пристройки из кухни и жилой комнаты собственник преобразовал оконные проемы в дверные, однако навлек гнев других жильцов. Об этом сообщается на сайте Мосжилинспекции.

С жалобой на действия москвича в ведомство обратился его сосед. В ходе проверки выяснилось, что собственнику оказалось тесно в четырехкомнатной квартире, и он пристроил два балкона. Мосжилинспекция привлекла мужчину к административной ответственности и вынудила его вернуть квартиру в прежний вид, соответствующий технической документации.

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К настоящему времени владелец жилища уже демонтировал незаконные постройки и восстановил оконные проемы, уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что Мосжилинспекция выявила грубые нарушения при перепланировке квартиры в одном из жилых домов в районе Южное Тушино. Собственница тоже нашла необычный способ расширить жилплощадь — она сделала проем в несущей стене и присоединила к квартире помещение колясочной.

Нина Ташевская
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