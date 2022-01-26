Москвичка нашла необычный способ расширить квартиру

Мосжилинспекция выявила грубые нарушения при перепланировке квартиры в одном из жилых домов в районе Южное Тушино. Собственница нашла необычный способ расширить жилплощадь — она сделала проем в несущей стене и присоединила к квартире помещение колясочной. Об этом сообщается на сайте ведомства.

С жалобой на действия москвички в Мосжилинспекцию обратились соседи. Они рассказали, что жительница произвела незаконную перепланировку в квартире на первом этаже, захватив в том числе помещение колясочной, которое является общедомовым имуществом.

Инспекторы провели выездную проверку, попав в квартиру в разгар работ. Они выявили ряд нарушений: устройство проема в несущей стене, демонтаж старых и возведение новых перегородок, перенос сантехнического оборудования и газовой плиты. Факт присоединения к квартире части подъезда также подтвердился.

Женщину привлекли к административной ответственности, она обязана привести все помещения в соответствие с технической документацией.

Ранее жители дома в Шипиловском проезде на юге Москвы пожаловались в Мосжилинспекцию на действия соседки, которая в ходе масштабного ремонта захватила часть общего коридора. Инспекторы провели проверку и выявили факт незаконного объединения двух квартир.