Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Москвичка нашла необычный способ расширить квартиру

Жительница Москвы незаконно присоединила к своей квартире часть подъезда

Фото: Мосжилинспекция

Мосжилинспекция выявила грубые нарушения при перепланировке квартиры в одном из жилых домов в районе Южное Тушино. Собственница нашла необычный способ расширить жилплощадь — она сделала проем в несущей стене и присоединила к квартире помещение колясочной. Об этом сообщается на сайте ведомства.

С жалобой на действия москвички в Мосжилинспекцию обратились соседи. Они рассказали, что жительница произвела незаконную перепланировку в квартире на первом этаже, захватив в том числе помещение колясочной, которое является общедомовым имуществом.

Инспекторы провели выездную проверку, попав в квартиру в разгар работ. Они выявили ряд нарушений: устройство проема в несущей стене, демонтаж старых и возведение новых перегородок, перенос сантехнического оборудования и газовой плиты. Факт присоединения к квартире части подъезда также подтвердился.

Женщину привлекли к административной ответственности, она обязана привести все помещения в соответствие с технической документацией.

Материалы по теме:
Пошел вон Лишиться жилья может каждый: вся суть «туалетной» истории, поразившей москвичей
Пошел вонЛишиться жилья может каждый: вся суть «туалетной» истории, поразившей москвичей
16 сентября
«Дорожать уже точно не будут, это потолок» Когда ждать обвала цен на квартиры в России?
«Дорожать уже точно не будут, это потолок»Когда ждать обвала цен на квартиры в России?
22 октября

Ранее жители дома в Шипиловском проезде на юге Москвы пожаловались в Мосжилинспекцию на действия соседки, которая в ходе масштабного ремонта захватила часть общего коридора. Инспекторы провели проверку и выявили факт незаконного объединения двух квартир.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Минздрав выпустил памятку для болеющих COVID-19 в легкой и бессимптомной форме
Стали известны причины аварии на кузбасской шахте «Листвяжная»
В рост рубля перестали верить
Латвия потратит 350 миллионов евро на защиту от России
Умирающий дикий кабан убил подстрелившего его охотника
Раскрыты основания для розыска брата Алексея Навального
Власти Италии призвали бизнес отказаться от встречи с Путиным из-за Украины
В США предрекли отправку украинского флота на дно Черного моря за один час
Европе предложили заменить российский газ австралийским
Семь пунктов экспресс-тестирования на COVID-19 переехали из метро из-за очередей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter