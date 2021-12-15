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Москвичка превратила две квартиры в одну и была наказана

Мосжилинспекция выявила факт незаконного объединения двух квартир на юге города

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Жители дома в Шипиловском проезде на юге Москвы пожаловались в Мосжилинспекцию на действия соседки, которая в ходе масштабного ремонта захватила часть общего коридора. Об этом сообщается на сайте надзорного органа. Инспекторы провели проверку и выявили факт незаконного объединения двух квартир.

Собственница самовольно сделала проем в несущей стене и присоединила часть общего коридора, чтобы превратить однокомнатную и трехкомнатную квартиры в одну четырехкомнатную. Кроме того, установлено, что горожанка увеличила один из санузлов, другой ликвидировала, переставила сантехническое оборудование и возвела ненесущую перегородку с дверью на общедомовой площади.

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Москвичка была наказана: в отношении нее составили протокол об административном правонарушении. Женщине также поручили привести жилые помещения в соответствие с технической документацией.

В сентябре 2021-го жителя Москвы захотели лишить права собственности на жилье из-за незаконной перепланировки. Как выяснили специалисты Мосжилинспекции, горожанин в ходе ремонта снес в квартире все ненесущие перегородки.

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Нина Ташевская
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