Отдыхавшие в ресторане россияне избили полицейских

В Северной Осетии гости ресторана избили сотрудников ГИБДД, которые пытались задержать водителя автомобиля ВАЗ-2115 за нарушение ПДД. Об этом сообщает республиканское управление МВД.

Инцидент произошел 25 января: инспекторы ДПС остановили автомобиль нарушителя, но тот выскочил из машины и побежал в сторону ресторана, находящегося неподалеку. Полицейские потребовали, чтобы водитель вернулся к автомобилю для составления административного протокола.

В это время к ним подошли посетители ресторана, потребовавшие у сотрудников ГИБДД не наказывать водителя. Получив отказ, они стали нецензурно выражаться и применили физическую силу к полицейским. На помощь потерпевшим вскоре прибыли инспекторы ДПС и бойцы Росгвардии, которые задержали трех подозреваемых 25-34 лет, включая водителя.

Собранные правоохранительными органами материалы переданы в региональное управление Следственного комитета России для возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») с максимальным наказанием до 10 лет лишения свободы.

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