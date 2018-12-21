Пассажиры избили полицейского в московском метро

Четверо пассажиров избили полицейского на станции метро «Таганская». Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе московского главка полиции.

Инцидент произошел в ночь на 19 декабря. Старший сержант полиции находился на службе и заметил четверых неизвестных, нарушавших общественный порядок. Он потребовал их прекратить противоправные действия, но те в ответ напали на него и избили.

На помощь коллеге прибыли другие полицейские, задержали двоих и доставили в отдел. Еще двое убежали с места происшествия. Нападавшие оказались безработными гражданами в возрасте 22 и 26 лет, за содеянное обоим грозит до пяти лет лишения свободы.

Избитый ими полицейский попал в больницу с ушибами и сотрясением мозга, после оказания помощи его отпустили домой.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы подросток распылил баллончик в лицо полицейскому за то, что тот сделал ему замечание. Сотрудник полиции отчитал юного нарушителя за курение в общественном месте.

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