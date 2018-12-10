Россиянин натравил на оперативника стаю собак и ранил его коллегу

В Чувашии задержан местный житель, напавший на двух сотрудников полиции с ножом и натравивший на них собак. Об этом в понедельник, 10 декабря, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Олег Дмитриев.

«В ночь с 7 на 8 декабря в районе деревни Липово Чебоксарского района два сотрудника полиции, участковый и оперуполномоченный, обратили внимание на двух подозрительных мужчин, которые с большими мешками шли по улице. Офицеры потребовали остановиться, но один из них бросился бежать, а второй напал на правоохранителей», — рассказал Дмитриев.

По его словам, нападавший отдал команду «фас» четырем своим собакам, и те набросились на оперуполномоченного. Сам мужчина стал избивать участкового и нанес ему два удара ножом в ногу. В итоге оба сотрудника полиции получили телесные повреждения и были госпитализированы. Нападавшему удалось скрыться, но через несколько часов он был задержан в своем доме.

Официальный представитель республиканского СУ СК уточнил, что этот же мужчина уже отбывал срок за вооруженное нападение на полицейского. Уголовное дело возбуждено по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», следствие намерено ходатайствовать об аресте 56-летнего задержанного.

По данным «Ленты.ру», дворняги, принадлежащие мужчине, много лет живут у него во дворе. Их никто никогда не обучал специальным командам, но своего хозяина они слушаются беспрекословно.

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