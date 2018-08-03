Россиянин наставил вилы на полицейских и получил пулю

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего жителя села Богдашкино Ульяновской области, натравившего на полицейских собаку и угрожавшего им вилами. Об этом в пятницу, 3 августа, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Мужчине вменяют статью 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти»).

Вечером 31 июля в полицию обратилась жительница села и сообщила о конфликте с пьяным соседом. По вызову прибыл наряд из трех полицейских. Но мужчина проявил неповиновение, на неоднократные требования о прекращении противоправных действий не реагировал.

Более того, нарушитель натравил на стражей порядка дворовую собаку. Им пришлось застрелить животное из табельного оружия.

После этого мужчина вооружился вилами и пытался напасть на правоохранителей. Полицейский произвел четыре предупредительных выстрела вверх, но дебошир на них не отреагировал, и тогда его ранили в ногу. Ему оказали медицинскую помощь, а затем арестовали.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

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