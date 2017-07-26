Попытавшийся выстрелить в полицейского адвокат из Москвы оказался под следствием

Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении адвоката, пытавшегося стрелять из разряженного пистолета в полицейских. Об этом говорится в сообщении столичного управления Следственного комитета России (СКР), поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 26 июля.

Расследование ведется по статье 318 УК РФ («Угроза применения насилия не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

По версии следствия, в ночь на 24 июля пьяный мужчина вблизи жилого дома по Гурьевскому проезду в Москве открыл стрельбу из травматического пистолета. Когда прибывший по вызову сотрудник полиции потребовал остановиться, подозреваемый наставил на него оружие, в котором к тому времени закончились патроны.

Мужчина приказал стражу порядка передать ему табельный пистолет одновременно производя не менее четырех спусков курка оружия. После чего подозреваемого задержали. В следственном отделе выяснилось, что задержанный работает адвокатом. Он признал свою вину. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

26 июня сообщалось, что в коммунальной квартире на юге Москвы в ходе ссоры мужчина несколько раз выстрелил в детей, проживающих в соседней комнате. Инцидент произошел на Нагатинской улице. Отмечается, что 16-летняя девушка закрыла собой младших брата и сестру и брызнула соседу в лицо перцовым газом из баллончика. Мужчина и школьница были доставлены в больницу.