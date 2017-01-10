Задержанный за стрельбу из автомата в центре Москвы дагестанец арестован

Уроженец Махачкалы Омар Омаров арестован до 6 марта по делу о стрельбе из автомата в центре Москвы. Как сообщает во вторник, 10 января, РИА Новости, соответствующее решение принял Тверской суд столицы.

Ходатайствовавший об аресте 28-летнего мужчины следователь указал, что у обвиняемого нет постоянного места жительства в городе и законного источника дохода. Сам Омаров в ходе заседания раскаялся в содеянном и попросил не брать его под стражу. «Я не собираюсь от следствия скрываться, я не преступник», — сказал он.

Со своей стороны адвокат Омарова в суде заявил, что его подзащитный стрелял из муляжа автомата.

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Аналогичная мера пресечения была избрана в отношении еще одного предполагаемого участника инцидента — Ислама Муртазалиева. Мужчина отметил, что не сделал ничего противозаконного, а лишь снимал стрельбу на камеру.

6 января в отношении уроженцев Дагестана было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

За день до этого в интернете появился видеоролик «Стрельба из автомата в центре Москвы 2017». На записи видно, как молодой человек, стоящий возле автомобиля, производит несколько выстрелов в воздух. Ни сам стрелок, ни его друзья лиц не скрывают. На крики прохожих они отреагировали смехом.