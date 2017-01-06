Стрелявшего из автомата в центре Москвы мужчину задержали

Полиция задержала мужчину, стрелявшего из автомата в центре Москвы. Об этом говорится в сообщении МВД России, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 6 января.

Как отметила официальный представитель ведомства Ирина Волк, во время проверки появившегося в интернете видеоролика, на котором «неизвестный мужчина производит несколько выстрелов из предмета, похожего на автоматическое оружие», была установлена личность молодого человека. Им оказался уроженец Махачкалы 1988 года рождения.

Волк добавила, что он «приехал в Москву с целью трудоустроиться и проживал в одном из московских хостелов». Материалы проверки направили в следственные органы.

Ранее 6 января сообщалось, что полиция начала проверку после появления видео со стрельбой, снятого якобы в центре города. Отмечалось, что оружие, запечатленное на ролике, похоже на автоматическое, а по факту инцидента может быть возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

Видео с названием «Стрельба из автомата в центре Москвы 2017» появилось на YouTube 5 января. Ни сам стрелок, ни его друзья лиц не скрывают, а на крики прохожих реагируют смехом.