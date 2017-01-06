Против стрелявшего в центре Москвы дагестанца возбудили дело

В отношении уроженца Дагестана, устроившего стрельбу в центре Москвы, возбудили уголовное дело. Об этом в пятницу, 6 января, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

«По данному факту Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ — "Хулиганство"», — пояснила Волк.

Также сотрудники полиции провели обыск в хостеле на улице Летчика Бабушкина в Москве, в котором остановился стрелявший в воздух мужчина, передает РЕН ТВ. Друзей стрелявшего проверяют на причастность к совершению преступления.

Мужчина был задержан ранее в пятницу, 6 января. Это произошло после того как в интернете был опубликован видеоролик «Стрельба из автомата в центре Москвы 2017» с участием задержанного. Отмечалось, что оружие, запечатленное на ролике, похоже на автоматическое. При этом ни сам стрелок, ни его друзья не скрывали лиц, а на крики прохожих реагировали смехом.