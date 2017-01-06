Полиция начала проверку после появления видео со стрельбой в центре Москвы

Московская полиция начала проверку после того, как в сети появилось видео со стрельбой, снятое якобы в центре города. Об этом в пятницу, 6 января, «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В ведомстве отметили, что оружие, запечатленное на ролике, похоже на автоматическое. Как отмечает kp.ru, по факту инцидента может быть возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

«Сначала надо установить, где и когда снят ролик, действительно ли это столица. И уже потом можно будет говорить о каких-то мерах ответственности», — пояснил изданию представитель правоохранительных органов.

Накануне, 5 января, на YouTube появилось видео с названием «Стрельба из автомата в центре Москвы 2017». На записи видно, как молодой человек стоящий возле автомобиля, производит несколько выстрелов в воздух. Ни сам стрелок, ни его друзья лиц не скрывают. На крики прохожих они отреагировали смехом.