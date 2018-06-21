Пьяная сибирячка отхлестала росгвардейца розой и пошла под суд

До пяти лет тюрьмы грозит жительнице Барнаула, которая во время распития спиртного в парке напала на сотрудника Национальной гвардии. Об этом сообщает прокуратура Алтайского края.

Инцидент произошел в минувшем феврале. Женщина распивала спиртное со своими знакомыми, к компании подошли сотрудники правоохранительных органов и потребовали проследовать в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении.

Отдыхающие проигнорировали росгвардейцев, а затем попытались уйти из парка. Когда нарушителей попытались задержать, они начали вести себя агрессивно, а женщина не менее четырех раз ударила одного из правоохранителей розой, которая была у нее в руках, оставив царапины на щеке.

В отношении нападавшей возбудили уголовное дело о «применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

«Гражданка имеет высшее образование, на иждивении у нее находится несовершеннолетний ребенок. Сейчас прокуратурой Индустриального района Барнаула утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения», — говорится в сообщении.

14 мая стало известно, что Ислям Малеков, который пронес росгвардейца на руках в московском метро, вынужден скрываться из-за чрезмерного внимания журналистов. 27-летний Малеков получил широкую известность после того, как в сети появилось видео с его участием. На записи Малеков подходит к сотруднику Росгвардии в метро, поднимает его на руки и проносит несколько метров, затем к нему подходят другие правоохранители и останавливают его.

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