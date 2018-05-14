Носивший росгвардейца на руках ушел в подполье

Ислям Малеков, который пронес росгвардейца на руках в метро, вынужден скрываться из-за чрезмерного внимания журналистов. Об этом рассказала его мать, ее слова приводит Telegram-канал Hue.

«Телевизионщики не дают нам жить. Из-за этого сыну приходится скрываться. Но если надо, в полицию он придет», — рассказала она.

27-летний Малеков получил широкую известность после того, как в сети появилось видео с его участием. На записи Малеков походит к сотруднику Росгвардии в метро, поднимает его на руки и проносит несколько метров, затем к нему подходят другие правоохранители и останавливают его.

Позднее против него возбудили уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Следователи посчитали, что Малеков «умышленно желал воспрепятствовать законной деятельности сотрудника по охране общественного порядка».

В качестве меры пресечения его хотели посадить под домашний арест, однако суд такое решение не поддержал. Как сообщается в Telegram-канале СК, Малекова отпустили под подписку о невыезде.

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