Пассажир московского метро взял на руки росгвардейца и попался

Пассажир московского метро решил пошутить над сотрудником Росгвардии и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель Следственного комитета по Москве Юлия Иванова. Видео произошедшего опубликовано в Telegram-канале СК.

Инцидент произошел на станции «Сухаревская». Молодой человек поднял росгвардейца и пронес его по вестибюлю. Следователи считают, что он «хотел воспрепятствовать законной деятельности по охране общественного порядка сотруднику, находящемуся в форменном обмундировании».

Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. В ближайшее время следователи планируют ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

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