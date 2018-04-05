Росгвардеец случайно застрелился в тире

Следователи устанавливают обстоятельства гибели сотрудника Росгвардии в стрелковом тире города Ангарска Иркутской области. Об этом в четверг, 5 апреля, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, тело мужчины с огнестрельным ранением было обнаружено в помещении тира 4 апреля.

По предварительным данным, его смерть наступила в результате неосторожного обращения с оружием при проведении учебных стрельб.

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

7 февраля сообщалось, что в Ингушетии был найден мертвым племянник главы республики Юнус‐Бека Евкурова Хасан Евкуров. Рядом с телом молодого человека с огнестрельным ранением головы было охотничье ружье. В аппарате руководителя региона пояснили, что он случайно смертельно ранил себя в голову во время чистки ружья.

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