Тюменский полицейский-охотник погиб при попытке добить енота

В Тюмени на охоте погиб сотрудник правоохранительных органов — он случайно выстрелил в себя из ружья. Об этом Ura.ru сообщили в областном управлении МВД.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 14 августа. Погибший — начальник следственного отдела ОП №6 Тюмени Алексей Ковков. «Находясь в очередном отпуске, при неосторожном обращении с оружием сотрудник полиции получил ранение, в результате чего скончался. Проводится проверка несчастного случая, не связанного со служебной деятельностью сотрудника полиции», — сообщили в ведомстве, подчеркнув, что оружие, из которого полицейский получил смертельное ранение, не было служебным.

По данным источника издания, ружье выстрелило, когда полицейский попытался добить прикладом енота, которого он с друзьями переехал на автомобиле. Предположительно, у мужчины при себе было незарегистрированное оружие.

В конце 2015 года московский полицейский погиб во время ночной охоты под Рязанью. Двое мужчин гнали зайца по полю на автомобиле. В какой-то момент перед машиной выскочил второй заяц, потом животные внезапно разбежались в разные стороны. Водитель резко повернул, автомобиль опрокинулся, высунувшийся из машины мужчина получил серьезную травму головы, от которой скончался на месте.

