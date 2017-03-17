Во время стрельб на Ставрополье военный случайно убил сослуживца

В Ставропольском крае в ходе учебных стрельб военнослужащий-контрактник случайно выстрелил в сослуживца. Об этом в пятницу, 17 марта, источник в военных структурах региона сообщил «Интерфаксу».

«При возвращении с занятий по стрельбе один военнослужащий-контрактник случайно выстрелил в шею другому, ранение оказалось смертельным», — сказал он.

В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) подтвердили информацию о гибели военнослужащего.

«15 марта на полигоне в Ставропольском крае в ходе проведения плановых занятий по огневой подготовке в результате неосторожного обращения с огнестрельным оружием военнослужащий по контракту одного из соединений получил тяжелую травму, несовместимую с жизнью», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время командованием ЮВО совместно с правоохранительными органами проводится расследование. По предварительным данным, имело место нарушение требований безопасности при обращении с оружием.

16 марта сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении двух военных, зарезавших сослуживца из-за мобильного телефона. Инцидент произошел 11 марта в войсковой части Южно-Сахалинска.