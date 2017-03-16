Сахалинского солдата зарезали за попытку продать сослуживцам телефоны с наценкой

Военные следователи возбудили уголовное дело в отношении двух рядовых из войсковой части 35390 в Южно-Сахалинске. Николай Любин и Евгений Кладов подозреваются в убийстве сослуживца. Об этом в четверг, 16 марта, сообщила пресс-служба Главного военного следственного управления СК.

Предварительно установлено, что 11 марта солдаты нанесли военнослужащему семь ударов ножом, не желая отдавать ему деньги за купленный для них мобильный телефон. Потерпевший от полученных ранений скончался на месте.

В настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Причиной для убийства стало то, что погибший пытался продать своим сослуживцам телефоны дороже, чем они стоили на самом деле, пишет SakhalinMedia.

В апреле 2016 года сообщалось, что на Балтийском флоте в результате случайного выстрела погиб мичман. Его сослуживец не проверил пистолет на наличие в нем патронов и случайно выстрелил. Инцидент произошел на малом противолодочном корабле «Калмыкия». Военнослужащий был застрелен в каюте.