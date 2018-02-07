Племянник главы Ингушетии найден мертвым в своем доме

В Ингушетии найден мертвым племянник главы республики Юнус‐Бека Евкурова Хасан Евкуров. Об этом в среду, 7 февраля, сообщил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника канала, молодого человека с огнестрельным ранением головы обнаружили вечером во вторник, 6 февраля, в его доме в станице Троицкой. Рядом с телом нашли охотничье ружье. По предварительной версии, Евкуров совершил самоубийство.

Смерть мужчины «Интерфаксу» подтвердили в аппарате руководителя региона. В администрации отметили, что он случайно смертельно ранил себя в голову во время чистки ружья. По словам собеседника агентства, главная версия произошедшего — неосторожное обращение с оружием.

Хасан Евкуров был сыном старшего брата главы Ингушетии. Молодой человек работал в охране своего высокопоставленного родственника, а затем в 58-м полку на окраине Назрани. Несколько месяцев назад он попал под сокращение в Росгвардии.

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