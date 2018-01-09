Ингушетия решила научить сирийцев возвращать к мирной жизни боевиков

Ингушетия готова поделиться с сирийскими властями опытом по адаптации боевиков к мирной жизни. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава республики Юнус-Бек Евкуров.

По словам Евкурова, он уже обсуждал этот вопрос во время встречи с послом Сирии в Москве. «Кроме того, я думаю, огромный опыт накоплен в Национальном антитеррористическом комитете. Они могут привлечь нас к этой работе не только дистанционно, но и направить туда наших специалистов», — сказал глава Ингушетии.

Россия проводила в Сирии операцию против запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска. 11 декабря 2017-го президент России Владимир Путин распорядился начать из Сирии вывод войск.

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