Россия начала выводить войска из Сирии

Россия приступила к выводу войск из Сирии, объявил командующий российской военной группировки Сергей Суровикин. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Получил задачу и приступил к выводу войск в составе 25 летательных аппаратов, из них 23 самолета различных модификаций и два вертолета Ка-52, а также воинского контингента в составе отряда военной полиции РФ, отряда специального назначения, военно-полевого госпиталя, отряда центра разминирования», — сказал командующий.

По словам главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, речь идет не о полном выводе военных, а о сокращении группировки. В Хмеймиме останется авиация, ПВО, а также инженерные войска.

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Президент России Владимир Путин распорядился вывести войска из Сирии 11 декабря. Он также сообщил, что российские военные базы в Тартусе и Хмеймиме будут действовать постоянно.

В декабре Путин объявил о полном разгроме боевиков на берегах Евфрата в Сирии. По словам Суровикина, за время операции российские военные вместе с сирийской армией убили 32 тысячи боевиков, уничтожили 394 танка и другой техники, освободили более тысячи населенных пунктов и 67 тысяч квадратных километров территории.

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Российская военная операция в Сирии началась в сентябре 2015 года, о выводе войск Путин объявлял в марте 2016-го, тогда речь шла также о сокращении присутствия российских военных. Источники РБК сообщали, что вывод контингента затянулся до конца года. По информации собеседников издания, Москва планировала завершить сирийскую кампанию к концу 2017-го.

Целью российской операции Кремль называет помощь сирийскому президенту Башару Асаду в борьбе с террористами, в том числе с запрещенной в России группировкой «Исламское государство».

Минобороны официально признало гибель в Сирии 36 военных за все время кампании. Вместе с тем, по данным Reuters, только за 2017 год в республике погибли 40 россиян, часть из которых приехали в Сирию от частных военных компаний. В Минобороны эти данные отвергли.