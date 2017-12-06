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Путин объявил о полном разгроме ИГ на обоих берегах Евфрата в Сирии

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Президент России Владимир Путин объявил о полном разгроме террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на обоих берегах Евфрата в Сирии. Его слова приводит в среду, 6 декабря, РИА Новости.

«Два часа назад министр обороны [Сергей Шойгу] доложил, что операции на восточном и на западном берегу Евфрата завершены полным разгромом террористов», — сказал глава государства.

По словам Путина, в регионе еще могут оставаться отдельные очаги сопротивления. В то же время в целом боевая работа на этом этапе и на этой территории закончена, добавил он.

5 декабря сообщалось, что США считают освобождение территории Сирии к востоку от Евфрата от террористов по большей части своей заслугой, а не заслугой России. По словам представителя американского военного ведомства Эрика Пэхона, «сирийский режим и Россия не продемонстрировали серьезный подход или обязательства по разгрому ИГ» и осуществили лишь небольшую часть операций.

В тот же день Министерство обороны России опубликовало данные, согласно которым в течение последнего месяца суточная боевая работа международной коалиции по террористам ИГ на востоке Сирии не превышала три-пять ударов по одиночным целям вдали от опорных пунктов боевиков. «За тот же период авиацией ВКС России было выполнено 672 боевых вылета и поражено более 1450 целей», — заявили российские военные.

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