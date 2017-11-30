Подсчитано число убитых США мирных сирийцев

За время проведении сирийской кампании с 2014 года время в результате ударов возглавляемой США коалиции в Сирии погиб 801 мирный житель. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные штаба операции.

В отчете говорится, что гражданские лица стали непреднамеренными жертвами бомбардировок и артиллерийских ударов.

«Мы несем ответственность за действия, которые могли привести к непреднамеренному ранению или смерти гражданских лиц», — указано в докладе.

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В нем также сообщается, что с момента начала операции коалиция нанесла более 28 тысяч ударов и получила 1790 докладов о потенциальных жертвах среди гражданского населения. При этом 695 сообщений о жертвах среди гражданского населения в Ираке и Сирии находятся в стадии расследования.

В тоже время, агентство уточняет, что данные американских военных серьезно расходятся с информацией, собираемой различными мониторинговыми группами. Так, по информации организации Airwars, в результате авиаударов коалиции были убиты как минимум 5961 мирных жителей.

27 ноября сообщалось, что глава расположенной в Лондоне Сирийской обсерватории по правам человека (Syrian Observatory for Human Rights) Рами Абдель Рахман обвинил российские ВКС в нанесении авиаударов по сирийской деревне Аль-Шафах, в результате чего погибли как минимум 53 человека.