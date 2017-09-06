ООН обвинила коалицию во главе с США в нарушении гуманитарного права в Ракке

Возглавляемая Соединенными Штатами международная коалиция нарушила международное гуманитарное право во время освобождения сирийской провинции Ракка. Об этом говорится в докладе Независимой международной комиссии ООН по расследованию преступлений в области прав человека в Сирии.

Речь идет о периоде с марта по июль 2017 года. В документе сообщается, что за это время 190 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за авиаударов, судьба еще 20 тысяч человек остается неизвестной — они заблокированы в Ракке.

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По словам правозащитников, американцы не приняли необходимые меры для защиты мирного населения и объектов инфраструктуры при нападении на мечеть в Аль-Джинахе, нарушив этим международное гуманитарное право.

1 сентября командование международной коалиции признало, что за август в Сирии и Ираке погиб 61 мирный житель. При этом сирийское агентство SANA заявило, что только за сутки 21 августа в Ракке погибли 78 мирных жителей. При налетах серьезные повреждения получили жилые дома и несколько объектов городской инфраструктуры. Reuters со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека сообщило как минимум о 42 гражданских, погибших при бомбардировках города 21 августа.