Курды и их союзники объявили о занятии старого города Ракки

Сирийские демократические силы (SDF), действующие при поддержке США, освободили от боевиков запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ) старый город Ракки. Об этом информирует Reuters.

«Мы сообщаем нашему народу, что освободили старый город Ракки», — говорится в официальном заявлении SDF, в состав которых входят курдские силы и отряды сирийской оппозиции, враждебной исламистам.

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Штаб возглавляемой США коалиции это пока не подтверждает, ссылаясь на отсутствие достоверных сведений по своим каналам.

К настоящему моменту, по словам SDF, им удалось взять под свой контроль около 65 процентов Ракки. ИГ по-прежнему удерживает западные районы города.

Штурм Ракки продолжается с июня. Освобождение города считается одной из главных целей международной антитеррористической коалиции во главе с США, ведущей боевые действия против экстремистов в Ираке и Сирии. Самолеты коалиции регулярно наносят удары по городу, приводящие к гибели десятков мирных жителей.