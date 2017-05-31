США начали поставки вооружений сирийским курдам

США начали поставку вооружений курдам из Сирийских демократических сил. Как сообщил агентству Reuters официальный представитель американского военного ведомства Адриан Рэнкин Галлоуэй, это поможет освободить город Ракку от боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России).

Вашингтон направил курдскому ополчению, которое считает ключевым союзником в борьбе против ИГ, стрелковое оружие и технику. По словам Галлоуэйя, поставки были организованы в последние 24 часа на основе соответствующего решения Дональда Трампа.

От Анкары, которая считает террористическими курдские организации, ассоциируя их с Рабочей партией Курдистана (РПК), реакции пока не последовало. РПК с 1984 года борется за политические права курдов в Турции и создание курдской автономии в ее составе, в том числе экстремистскими методами.

25 апреля ВВС Турции нанесли авиаудары по объектам (РПК) в Ираке и Сирии. В Анкаре считают, что члены РПК поставляют из этих районов в Турцию оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы для атак на военные блокпосты. В результате налета погибли по меньшей мере пять бойцов пешмерга.

Ракка — город на севере Сирии, расположен в 160 километрах к востоку от Алеппо. В марте 2013 года был захвачен боевиками ИГ и позднее провозглашен столицей террористов. В марте 2016 года жители нескольких кварталов города подняли восстание. Ополченцам удалось уничтожить большое количество боевиков, однако террористы сумели подавить мятеж.