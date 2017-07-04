Друг у ворот

«Демократические силы Сирии» (ДСС) — объединенные силы арабов и курдов — при поддержке США 3 июля практически взяли в кольцо столицу «Исламского государства» — Ракку. В том, что через некоторое время этот сирийский город будет взят и зачищен от исламистов, никто уже не сомневается. Вопрос в другом: как скоро это произойдет и насколько ожесточенное сопротивление окажут силы ИГ. «Лента.ру» попыталась представить, какими будут бои за Ракку и какие трудности ожидают жителей освобожденного города.

Араба нельзя купить, араба можно только арендовать

Ноябрь 2011-го. В Сирии уже полгода идет гражданская война. Президент Башар Асад прибыл в Ракку, которая считается безусловно лояльным режиму городом: протесты в ней были немногочисленны, спецслужбы работали жестко и эффективно, а лидеры местных племен охотно сотрудничали с властью. Визит прошел торжественно и без эксцессов.

Год спустя, в декабре 2012-го, в городе открылся съезд старейшин местных племен — влиятельное собрание, учитывая, что девять из десяти жителей провинции Ракка принадлежат к тому или иному племени. «Мы продолжим борьбу с заговором против Сирии, мы будем осуждать теракты против мирных сирийцев и мы решительно отвергнем всякие экономические санкции», — говорилось в верноподданническом итоговом заявлении.

Башар Асад в Ракке. 2011 год Фото: SANA / Reuters

Всего через три месяца город был взят объединенными силами исламистских группировок «Ахрар аш-Шам» и «Джабхат ан-Нусра» (сирийский филиал «Аль-Каиды»). Бой за Ракку шел всего три дня, ожесточенного сопротивления пришлым джихадистам горожане оказывать не стали. Поначалу в Ракке расцвел настоящий плюрализм, появилось много политических движений разного толка, но исламисты быстро прижали население к ногтю.

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Когда в 2013-м лидер террористической группировки «Аль-Каида в Ираке» Абу Бакр аль-Багдади объявил о создании ИГИЛ, большинство захвативших Ракку исламистов присягнули ему. Племенные вожди поспешили приспособиться к изменившимся реалиям: в ноябре 2013-го — ровно через два года после визита Асада в Ракку и через год после верноподданнического заявления — они выпустили видео с клятвами верности уже аль-Багдади.

Битва за две столицы

Когда задули иные ветры и удача отвернулась от халифа, племенные лидеры вновь переметнулись. ДСС начали операцию «Ярость Евфрата» по освобождению Ракки еще в ноябре 2016 года. Семь месяцев они брали город в кольцо, занимая близлежащие села и городки. Сопротивления «лояльные» ИГ племена почти не оказывали.

Как отмечает американский профессор Хасан Хасан в статье в журнале CTCSentinel, этому есть простое объяснение: сирийские племена — объединения исключительно прагматичные. Их лидеры заботятся в первую очередь о бытовом благополучии соплеменников, мало интересуясь идеологическими установками.

Курдский боец на окраине Ракки Фото: Goran Tomasevic / Reuters

Битву за Ракку хочется сравнить со сражением за иракскую «столицу» ИГ — Мосул. После многомесячных кровопролитных боев этот город был взят правительственными войсками и ополченцами при поддержке США. Однако ситуации на иракском и сирийском театрах военных действий различны.

Мосул от наступающих частей обороняли опытные иракские джихадисты, многие из которых помнят еще войну с США. В Ракке, напротив, костяк боевиков ИГ составляют пришлые радикалы. Ракка к тому же примерно в десять раз меньше Мосула, поэтому крупные операции там проводить сложно — исламисты, вероятнее всего, будут действовать мелкими группами, используя обширную сеть подземных тоннелей для молниеносных атак, в том числе по ночам.

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Эксперты ожидают, что в рядах исламистов в городе будет воевать множество смертников и снайперов, хотя стрелкам будет не так вольготно, как в Мосуле, — высокие здания в Ракке есть только на севере, в то время как в иракском городе они разбросаны по всей территории. Для снижения интенсивности авиаударов США от бомб исламисты наверняка станут прикрываться мирными жителями, как это делалось в Мосуле.

Тактика ИГ — взять бойцов ДСС измором, так как они, в отличие от правительственных сил Ирака, хуже подготовлены к долгосрочной войне на истощение и имеют тенденцию растягивать фронты. Именно «войну на уничтожение» джихадисты пообещали повстанцам в пропагандистском ролике «Очищение душ», не забыв высмеять низкий уровень подготовки сирийских бойцов.

Бойцам ДСС не хватает выучки и подготовки правительственных частей Фото: Rodi Said / Reuters

Стоит признать: пропагандисты исламистов верно указывают, что сравнивать битву за Ракку нужно не с мосульской операцией, а со сражением за сирийский город Манбидж — там боевиков ИГ было меньше, чем в «столице», однако на его освобождение потребовалось почти два месяца.

После халифа

В любом случае, при поддержке международного сообщества Ракку рано или поздно возьмут, и встанет вопрос о послевоенном управлении городом. Уже сейчас американские командиры и лидеры ДСС внимательно следят, чтобы курдов в подразделениях было не более четверти, а 75 процентов бойцов составляли арабы-сунниты.

Профессор Хасан, ссылаясь на собственные разговоры с жителями Ракки, указывает: горожане понимают, что коллапс ИГ неизбежен, и уже готовятся к освобождению. По его словам, раньше в Ракке опасались, что если город возьмут ДСС, то самолеты Дамаска, бьющие и по ИГ, и по оппозиции, налеты не прекратят. Теперь же, видя, что режим Асада избегает атак с воздуха на поддерживаемые США силы, горожане мнение поменяли. «Слово, которое они используют для описания настроений в городе, — "тараккуб", то есть нетерпеливое ожидание», — утверждает Хасан.

Перед освободившими город ДСС встанет вопрос поддержания порядка. Как сообщает Foreign Policy, американцы вместе с союзниками-курдами готовят три с половиной тысячи человек для службы в полиции.

Их отбирают среди сирийцев, не уличенных в нарушениях прав человека, и тренируют в течение недели. За это время новобранцы успевают прослушать курс, посвященный гражданским правам и свободам, научиться работать на массовых мероприятиях и возводить контрольно-пропускные пункты. Предполагается, что их снабдят как сирийскую оппозицию: автоматами, легкой техникой и медицинскими препаратами.

«Мы пытаемся выработать постоянное решение, потому что войска коалиции не будут находиться в Ракке вечно. В Сирии, в отличие от Ирака, нет центрального правительства, с которым мы можем сотрудничать», — заявил изданию неназванный представитель американских властей.

Подготовленные США полицейские, которые должны будут охранять порядок в освобожденной Ракке Фото: Goran Tomasevic / Reuters

Перед бойцами полиции Ракки встанет несколько проблем: если воюющие в ДСС арабы привыкли к соседству с курдами, то многие жители города могут относиться к ним с недоверием из-за антикурдской пропаганды ИГ. К тому же, как показала недавняя история, племенные вожди всегда ставят интересы собратьев на первый план, и, если освободители начнут в каждом горожанине видеть симпатизанта ИГ и чересчур рьяно бороться с «коллаборационистами», внутри города может возникнуть мощная оппозиция.

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Кроме того, усугубить ситуацию может и Дамаск — профессор Хасан полагает, что если Асад даст старт масштабной кампании против оппозиции и в подконтрольных ему городах начнутся преследования политических противников, то повстанцы отвлекутся на войну с властями и у джихадистов будет возможность зализать раны и вновь поднять голову.

По его словам, появление третьей силы в лице ДСС, которая избавит жителей региона и от репрессий правящего режима, и от звериной жестокости джихадистов, может принести мир на эти земли. «Ракка — в прошлом забытая провинция в сирийском захолустье — теперь своего рода перепутье не только в войне против ИГ, но и в будущем всей страны», — подытоживает он.

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