Мир
 
Последние новости
Захарова нашла очередное свидетельство информационной кампании против Дамаска
Агентство Associated Press попросило отменить иск Дерипаски
Мотоциклисты расстреляли толпу на юге Франции
Мэр мексиканского города женился на крокодиле
Российские миллиардеры за полгода обеднели на 74 миллиона долларов
Черчесов ответил на «месседж» Кокорина и Дзюбы
Журналисты покопались во «внутренностях» порно-бота из социальных сетей
Популярные новости
Мотоциклисты расстреляли толпу на юге Франции
Черчесов ответил на «месседж» Кокорина и Дзюбы
Технологию возведения пирамиды Хеопса показали на видео
Журналисты покопались во «внутренностях» порно-бота из социальных сетей
Полиция завершила расследование дела о гибели в ДТП «пьяного» мальчика из Балашихи
Мэр мексиканского города женился на крокодиле
Захарова нашла очередное свидетельство информационной кампании против Дамаска

Друг у ворот

Какой будет битва за столицу ИГ и что ждет Ракку после освобождения

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Goran Tomasevic / Reuters

«Демократические силы Сирии» (ДСС) — объединенные силы арабов и курдов — при поддержке США 3 июля практически взяли в кольцо столицу «Исламского государства» — Ракку. В том, что через некоторое время этот сирийский город будет взят и зачищен от исламистов, никто уже не сомневается. Вопрос в другом: как скоро это произойдет и насколько ожесточенное сопротивление окажут силы ИГ. «Лента.ру» попыталась представить, какими будут бои за Ракку и какие трудности ожидают жителей освобожденного города.

Араба нельзя купить, араба можно только арендовать

Ноябрь 2011-го. В Сирии уже полгода идет гражданская война. Президент Башар Асад прибыл в Ракку, которая считается безусловно лояльным режиму городом: протесты в ней были немногочисленны, спецслужбы работали жестко и эффективно, а лидеры местных племен охотно сотрудничали с властью. Визит прошел торжественно и без эксцессов.

Год спустя, в декабре 2012-го, в городе открылся съезд старейшин местных племен — влиятельное собрание, учитывая, что девять из десяти жителей провинции Ракка принадлежат к тому или иному племени. «Мы продолжим борьбу с заговором против Сирии, мы будем осуждать теракты против мирных сирийцев и мы решительно отвергнем всякие экономические санкции», — говорилось в верноподданническом итоговом заявлении.

Всего через три месяца город был взят объединенными силами исламистских группировок «Ахрар аш-Шам» и «Джабхат ан-Нусра» (сирийский филиал «Аль-Каиды»). Бой за Ракку шел всего три дня, ожесточенного сопротивления пришлым джихадистам горожане оказывать не стали. Поначалу в Ракке расцвел настоящий плюрализм, появилось много политических движений разного толка, но исламисты быстро прижали население к ногтю.

Когда в 2013-м лидер террористической группировки «Аль-Каида в Ираке» Абу Бакр аль-Багдади объявил о создании ИГИЛ, большинство захвативших Ракку исламистов присягнули ему. Племенные вожди поспешили приспособиться к изменившимся реалиям: в ноябре 2013-го — ровно через два года после визита Асада в Ракку и через год после верноподданнического заявления — они выпустили видео с клятвами верности уже аль-Багдади.

Битва за две столицы

Когда задули иные ветры и удача отвернулась от халифа, племенные лидеры вновь переметнулись. ДСС начали операцию «Ярость Евфрата» по освобождению Ракки еще в ноябре 2016 года. Семь месяцев они брали город в кольцо, занимая близлежащие села и городки. Сопротивления «лояльные» ИГ племена почти не оказывали.

Как отмечает американский профессор Хасан Хасан в статье в журнале CTCSentinel, этому есть простое объяснение: сирийские племена — объединения исключительно прагматичные. Их лидеры заботятся в первую очередь о бытовом благополучии соплеменников, мало интересуясь идеологическими установками.

Битву за Ракку хочется сравнить со сражением за иракскую «столицу» ИГ — Мосул. После многомесячных кровопролитных боев этот город был взят правительственными войсками и ополченцами при поддержке США. Однако ситуации на иракском и сирийском театрах военных действий различны.

Мосул от наступающих частей обороняли опытные иракские джихадисты, многие из которых помнят еще войну с США. В Ракке, напротив, костяк боевиков ИГ составляют пришлые радикалы. Ракка к тому же примерно в десять раз меньше Мосула, поэтому крупные операции там проводить сложно — исламисты, вероятнее всего, будут действовать мелкими группами, используя обширную сеть подземных тоннелей для молниеносных атак, в том числе по ночам.

Эксперты ожидают, что в рядах исламистов в городе будет воевать множество смертников и снайперов, хотя стрелкам будет не так вольготно, как в Мосуле, — высокие здания в Ракке есть только на севере, в то время как в иракском городе они разбросаны по всей территории. Для снижения интенсивности авиаударов США от бомб исламисты наверняка станут прикрываться мирными жителями, как это делалось в Мосуле.

Тактика ИГ — взять бойцов ДСС измором, так как они, в отличие от правительственных сил Ирака, хуже подготовлены к долгосрочной войне на истощение и имеют тенденцию растягивать фронты. Именно «войну на уничтожение» джихадисты пообещали повстанцам в пропагандистском ролике «Очищение душ», не забыв высмеять низкий уровень подготовки сирийских бойцов.

Стоит признать: пропагандисты исламистов верно указывают, что сравнивать битву за Ракку нужно не с мосульской операцией, а со сражением за сирийский город Манбидж — там боевиков ИГ было меньше, чем в «столице», однако на его освобождение потребовалось почти два месяца.

После халифа

В любом случае, при поддержке международного сообщества Ракку рано или поздно возьмут, и встанет вопрос о послевоенном управлении городом. Уже сейчас американские командиры и лидеры ДСС внимательно следят, чтобы курдов в подразделениях было не более четверти, а 75 процентов бойцов составляли арабы-сунниты.

Профессор Хасан, ссылаясь на собственные разговоры с жителями Ракки, указывает: горожане понимают, что коллапс ИГ неизбежен, и уже готовятся к освобождению. По его словам, раньше в Ракке опасались, что если город возьмут ДСС, то самолеты Дамаска, бьющие и по ИГ, и по оппозиции, налеты не прекратят. Теперь же, видя, что режим Асада избегает атак с воздуха на поддерживаемые США силы, горожане мнение поменяли. «Слово, которое они используют для описания настроений в городе, — "тараккуб", то есть нетерпеливое ожидание», — утверждает Хасан.

Перед освободившими город ДСС встанет вопрос поддержания порядка. Как сообщает Foreign Policy, американцы вместе с союзниками-курдами готовят три с половиной тысячи человек для службы в полиции.

Их отбирают среди сирийцев, не уличенных в нарушениях прав человека, и тренируют в течение недели. За это время новобранцы успевают прослушать курс, посвященный гражданским правам и свободам, научиться работать на массовых мероприятиях и возводить контрольно-пропускные пункты. Предполагается, что их снабдят как сирийскую оппозицию: автоматами, легкой техникой и медицинскими препаратами.

«Мы пытаемся выработать постоянное решение, потому что войска коалиции не будут находиться в Ракке вечно. В Сирии, в отличие от Ирака, нет центрального правительства, с которым мы можем сотрудничать», — заявил изданию неназванный представитель американских властей.

Перед бойцами полиции Ракки встанет несколько проблем: если воюющие в ДСС арабы привыкли к соседству с курдами, то многие жители города могут относиться к ним с недоверием из-за антикурдской пропаганды ИГ. К тому же, как показала недавняя история, племенные вожди всегда ставят интересы собратьев на первый план, и, если освободители начнут в каждом горожанине видеть симпатизанта ИГ и чересчур рьяно бороться с «коллаборационистами», внутри города может возникнуть мощная оппозиция.

Кроме того, усугубить ситуацию может и Дамаск — профессор Хасан полагает, что если Асад даст старт масштабной кампании против оппозиции и в подконтрольных ему городах начнутся преследования политических противников, то повстанцы отвлекутся на войну с властями и у джихадистов будет возможность зализать раны и вновь поднять голову.

По его словам, появление третьей силы в лице ДСС, которая избавит жителей региона и от репрессий правящего режима, и от звериной жестокости джихадистов, может принести мир на эти земли. «Ракка — в прошлом забытая провинция в сирийском захолустье — теперь своего рода перепутье не только в войне против ИГ, но и в будущем всей страны», — подытоживает он.

Деятельность террористической группировки «Исламское государство» запрещена на территории России

Алексей Наумов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ООН рассказала о жертвах среди мирного населения при авиаударах по Ракке
Курдские отряды и их союзники вошли в Ракку
Более 30 беженцев из Ракки погибли из-за удара коалиции США
Другие материалы рубрики
Мир00:08 3 июля
Углубление в скале — все, что осталось от гигантской статуи Будды в афганском Бамиане

Спасти и сохранить

Можно ли уберечь памятники культуры от боевых действий и терактов
22:34 3 июля

Кисляк и Шэннон обсудили предстоящую встречу Путина и Трампа

21:46 3 июля

Автомобиль въехал в толпу прохожих в Бостоне

23:57 3 июля

Полиция Орегона застрелила попытавшегося угнать вертолет мужчину

Мир00:0128 июня
Дональд Трамп

Несвобода вместо свободы

Что стоит за новым охлаждением отношений США и Кубы
20:32 3 июля

Дамаск пригрозил США ответным ударом в случае агрессии

19:26 3 июля

Мугабе подарил Африканскому союзу миллион долларов от продажи скота

20:53 3 июля

Береговая охрана Греции объяснила инцидент с обстрелом турецкого судна

Мир00:1629 июня
Часть изображения была размыта, чтобы не нарушать законодательство Российской Федерации

Джихад с пеленок

Мир не знает, что делать с детьми, воспитанными «Исламским государством»
18:05 3 июля

В Индии за полдня посадили 66 миллионов деревьев

17:42 3 июля

В США мужчина прострелил себе ногу при попытке сорвать акцию антифашистов

18:21 3 июля

Катера береговой охраны Греции обстреляли турецкий сухогруз

Россия
Настоять на часах
Какие подарки россияне просили у президента
Родила — убила
Почему матери лишают жизни новорожденных детей
Протестующим жителям Клина обещали вернуть горячую воду в течение суток
Неизвестный обстрелял здание прокуратуры в Подмосковье
Виталий МуткоКакая боль
Российские политики переживают за сборную и не только
Около четверти месячной нормы осадков выпало в Москве 3 июля
Визит Си Цзиньпина в Москву начался с неформального ужина с Путиным
Все материалы
Мир
Углубление в скале — все, что осталось от гигантской статуи Будды в афганском БамианеСпасти и сохранить
Можно ли уберечь памятники культуры от боевых действий и терактов
Дональд ТрампНесвобода вместо свободы
Что стоит за новым охлаждением отношений США и Кубы
Город без бога
Как живут в самой страшной из бразильских фавел
Кисляк и Шэннон обсудили предстоящую встречу Путина и Трампа
Полиция Орегона застрелила попытавшегося угнать вертолет мужчину
Дамаск пригрозил США ответным ударом в случае агрессии
Береговая охрана Греции объяснила инцидент с обстрелом турецкого судна
Все материалы
Бывший СССР
Операция «Ликвидация»
Кто объявил охоту на украинских силовиков
Депутат Рады предрек уничтожение Кремля украинской армией
Саакашвили пообещал отнять Украину у Порошенко и Авакова
Бывший министр обороны Украины предложил устраивать теракты в России
Сразу две синагоги во Львове подверглись атаке вандалов
В Узбекистане замминистра образования назначили 22-летнего специалиста
На Украине предложили изменить статус Крыма на автономию
Все материалы
Финансы
«Инвестклимат у нас ниже нуля»
Почему из России бегут миллиарды долларов
Российские миллиардеры за полгода обеднели на 74 миллиона долларов
Ткачев понадеялся на продление продэмбарго до 2020 года
Украина удвоила импорт газа из ЕС
Счетная палата воспротивилась объединению ФНБ и Резервного фонда
Украинские бизнесмены похвалили украинскую экономику
Несырьевой экспорт России вырос на 14 процентов
Все материалы
Бизнес
Как сговорились
ФАС концентрируется на рынке цифровых устройств
Оторвались на старте
Насколько успешным может быть в России бизнес по продаже велосипедов
Юрий Крупнов: Конец эпохи баронов-разбойников
Что стоит за требованиями ПАО НК «Роснефть» к АФК «Система»
Росавтодор расторг контракт со «Стройновацией» по реконструкции трассы «Кавказ»
Илон Маск назвал дату выхода «дешевой» модели Tesla
Ткачев понадеялся улучшить демографическую ситуацию с помощью вина
Песков прокомментировал процесс по иску «Роснефти» к АФК «Система»
Все материалы
Силовые структуры
Я дам вам парабеллум
Как и кому продавали оружие в Российской империи
В чужом пиру хищение
Как любительницы вечеринок оказались на скамье подсудимых
Противоракета SM-3 Block IIAПРО перспективы
Чего ждать от системы противоракетной обороны США
Саратовец из-за отсутствия денег выбросил тело матери на помойку
Украинского вора в законе Неделю задержали во Франции
Суд признал полицейского виновным в халатности по делу «тульского детоубийцы»
Полиция завершила расследование дела о гибели в ДТП «пьяного» мальчика из Балашихи
Все материалы
Наука и техника
Другое наклонение
Чем займется Россия после уничтожения МКС
Своими руками
Неожиданно прекрасные и откровенные снимки с iPhone
Всех зальет
Раскрыта причина экстремальных ливней по всей планете
Технологию возведения пирамиды Хеопса показали на видео
uTorrent начал продавать игры
Раскрыт естественный механизм защиты от старения и рака
Доказано влияние бактерий на эмоции человека
Все материалы
Спорт
Станислав Черчесов«Черчесов ведет себя как царь, и игроков это не устраивает»
Бунт в сборной России — миф или реальность?
Андрей Руденко и Александр ПоветкинНадавал по шее
Александр Поветкин победил украинца Андрея Руденко
«Серьезно, Германия? Это уже не смешно»
Триумф немцев, подвиги Браво и видеоповторы — главные итоги Кубка конфедераций
Черчесов ответил на «месседж» Кокорина и Дзюбы
События в рамках программы «Футбол для жизни» осветили юные журналисты
Радулов подписал контракт с «Далласом» на 31 миллион долларов
Россиянин Медведев обыграл третью ракетку мира Вавринку на Уимблдоне
Все материалы
Культура
Большой архив
Редкие кадры из истории главного театра страны
От слов к телу
Памеле Андерсон 50 лет
Перешли на синтетику
Слияние театра и цирка: резиновые ноги и парадоксальная эстетика некрореализма
Актер из «Викингов» попросил похитителей вернуть 16-летнюю дочь-трансгендера
Вышел трейлер победившей на «Кинотавре» «Аритмии» Хлебникова
Машкова отказались пустить на Украину на съемки продолжения «Ликвидации»
Крупнейший музыкальный фестиваль в Швеции отменили из-за изнасилования
Все материалы
Интернет и СМИ
«Это днище»
Рекламные ролики, взбесившие геев, чернокожих и феминисток
Блогер раскрыла секрет впечатляющих снимков до и после «похудения»
Главные по закладочкам
Создан сайт с непрерывным мурчанием кота
Разгуливающий по Тюмени «радужный» кот Беляш взволновал соцсети
«Это только начало»
Москву накрыла сильнейшая гроза и «ветхозаветный потоп»
«Умершая» в прямом эфире журналистка развеяла миф о своей смерти
Все материалы
Ценности
«Друзья говорили мне: заткнись, достал твой рэп, иди работай!»
Рэпер Скруджи: как простой украинский парень стал непростым артистом
Марка Origins предложила путешественникам маску из бамбукового угля
Яхтсмен Алекс Томсон показал уникальный трюк в Финском заливе
Dior поднял в рекламе тему феминизма
Умерла соосновательница бренда Maison Martin Margiela
Zara расшила пиццу бисером
Мотоцикл Ducati посвятили гоночной трассе
Все материалы
Путешествия
Лариса Аханова: «Опасайтесь скидок»
Как отличить хорошее турагентство от недобросовестного
Центр Азии
Почему нужно хотя бы раз побывать в Гонконге — самом удивительном городе Китая
Пассажирам Delta Airlines устроили «пытку водой» во время рейса
Названы семь способов приобретения дешевых авиабилетов
Онищенко напугал мусульман холерой из Йемена
Назван лучший в мире аквапарк
Британские туристы подали сотни ложных заявлений об отравлении
Все материалы
Из жизни
«Теперь мой дом — не Москва, а Хельсинки»
История россиянки, переехавшей в Финляндию
Бабушка с железными блинами
60 отжиманий в день, или Как быть бодибилдером в 74 года
Они не худели к лету
Бодипозитив захватывает миллионную аудиторию через хештеги и полных моделей
Горилла посмотрела вместе с американкой видео о сородичах на смартфоне
Мэр мексиканского города женился на крокодиле
Американский студент поймал акулу голыми руками
Эмили Ратаковски пожаловалась на проблемы из-за большой груди
Все материалы
Знаменитости, отжигающие в авторекламе
Чак Норрис, Ван Дамм, «Мачете» и другие мега-звезды
Самые популярные автомобили Китая
Какие машины покупают на самом крупном авторынке планеты
Эволюция масл-каров
Как изменились самые мускулистые автомобили за 50 лет
Самые дурацкие аварии
Когда хочется порисоваться, но ты не Кен Блок
Американец украл у «Фиата» пластиковых контейнеров на 2 миллиона долларов
Dartz сделал 1600-сильный внедорожник с бриллиантовым рулем
Subaru показала новую «Импрезу» для Европы
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы