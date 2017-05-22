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Боевой народ

Рассорят ли курды США и Турцию

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Kurdish Peshmerga forces guard their position at Omar Khaled village near Tal Afar, west of Mosul August 24, 2014. Peshmerga forces intensified their defences in the southern parts of the oil-rich city of Kirkuk on Saturday, defending ramparts just a few hundred metres away from Islamic State militants.
Фото: Youssef Boudlal / Reuters

На прошлой неделе турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился с американским коллегой Дональдом Трампом. На родину турецкий лидер вернулся практически с пустыми руками: ему не удалось добиться уступок ни по одному важному вопросу. Пожалуй, самым неприятным для Эрдогана стало то, что он не сумел убедить Трампа не предоставлять военную технику воюющим в Сирии курдам. «Лента.ру» разбиралась, почему поддержка курдов для США важнее, чем просьба партнера по НАТО, и как эта ситуация скажется на отношениях Анкары и Вашингтона.

Бесполезный разговор

«Гора родила мышь» — этой поговоркой известный турецкий журналист Сенгиз Чандар собирался прокомментировать итоги визита Эрдогана в США. Однако это ему не удалось: по признанию Чандара, гора вообще ничего не родила.

Разговор двух лидеров продлился 22 минуты (включая время на перевод), а итоговая пресс-конференция — и того меньше. Самым запоминающимся эпизодом визита стала драка у посольства Турции в США: охранники Эрдогана, по-видимому, забыв, что находятся не на родине, а в свободной стране, напали на митинг противников турецкого лидера, травмировав 11 человек (в том числе американского полицейского).

Не менее грозно выступил на пресс-конференции Эрдоган. «В будущем [сирийского] региона нет места террористическим организациям. Речь и о PYD (курдская партия «Демократический союз» — прим. «Ленты.ру»), и о YPG (ее вооруженное крыло — прим. «Ленты.ру»): их пребывание в регионе не будет соответствовать условиям нашего всеобъемлющего соглашения», — предостерегал он. Пока Эрдоган зачитывал эту тираду по бумажке, Трамп, судя по его скучающему виду, пребывал мыслями где-то далеко.

Между тем именно политика Эрдогана во многом привела к тому, что США в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) стали опираться на курдов.

Подъем курдского знамени

Сентябрь 2014 года. ИГ на пике своей мощи. Орды бородатых исламистов штурмуют сирийский город Кобани, почти два года находящийся под контролем YPG.

Монструозные боевые машины с наваренными на них стальными листами прорывают укрепления, в бой идут начиненные взрывчаткой «истишхад-мобили». Но курды стоят насмерть. Они знают, что их ждет в случае поражения: мужчин казнят, женщин продадут в сексуальное рабство, детям промоют мозги и попытаются сделать из них смертников.

Спасаясь от ужасов войны, сто тысяч беженцев из Кобани переходят через границу в близлежащую Турцию. Анкара «мирняк» пропускает, подводит к границе танки, но вмешиваться не спешит — более того, не мешает турецким курдам помочь их собратьям в Сирии.

У Турции свои интересы — внутри страны идет вялотекущее курдское восстание, Рабочая партия Курдистана (РПК) официально считается террористической, и для Анкары сражение YPG с ИГ — битва пауков в банке.

На помощь истекающему кровью Кобани приходит американский президент Барак Обама.

В середине октября курдам с воздуха спускают лекарства и боеприпасы, по соглашению между Вашингтоном и Анкарой через территорию Турции в зону боевых действий перебрасываются свежие боевые части иракских курдов.

Дальше — больше: американские самолеты начинают утюжить позиции исламистов, и через три месяца джихадисты прекращают осаду Кобани.

Шанс для Турции

В это время на стол Эрдогану ложится послание от американских партнеров: Вашингтон предлагает Анкаре пустить боевые самолеты США на турецкие базы и совместно тренировать бойцов сирийской оппозиции для борьбы с ИГ при поддержке авиации обеих стран. Американцы считают, что, создав альтернативную антиигиловскую силу без опоры на курдов, они уважат турок.

Но у Турции опять свои интересы: Эрдоган хочет не столько разгрома ИГ, сколько свержения сирийского лидера Башара Асада. К тому же он рассчитывает, что если не будет конфликтовать с игиловцами, то и они искать войны с Турцией не станут. Потому он выдвигает американцам встречное предложение: создать бесполетную зону над сирийскими провинциями Алеппо и Идлиб. По замыслу Эрдогана, там умеренные противники Асада смогут перегруппировываться и отдыхать, не опасаясь возмездия с воздуха.

США это не устраивает, поскольку в данном случае им пришлось бы втянуться в полноценный конфликт с официальным Дамаском, а в перспективе — с его патронами, Россией и Ираном.

Курдский лев

В условиях, когда Эрдоган сосредоточен на своей игре, Пентагону приходится опираться на самую боеспособную силу, воюющую с ИГ, — курдов. Весной 2015 года курды и их арабские союзники, успешно наступая, берут Тель-Абьяд (важный пограничный пункт) и устанавливают контроль практически над всей сирийско-турецкой границей за исключением стокилометрового участка.

20 июля терпит крах надежда Эрдогана поддерживать отношения с ИГ в стиле «ни войны, ни мира». Джихадисты проводят теракт в приграничном городе Суруч, убив 33 человека. Два дня спустя турецкий лидер звонит Обаме: отныне аэродром Инджирлик доступен для ВВС США, начинается работа по совместной подготовке антиигиловских частей на земле.

Однако интересы Вашингтона и Анкары не совпадают. Например, Эрдоган стремится не просто освободить стокилометровый участок с городом Манбидж от ИГ, но и не допустить того, чтобы он оказался под контролем курдов. Для американцев же важно лишь выбить джихадистов из города, поэтому Вашингтон предложил использовать для этой цели боеспособные курдские части. Эрдоган был категорически против: это позволило бы курдам захватить всю границу и объединить свои кантоны, заложив прообраз собственного государства. Он уверяет США, что у него есть тысячи сирийских бойцов, которые вот-вот повернут штыки на Манбидж.

Анкаре удалось собрать нескольких сотен вооруженных людей из рядов салафитских группировок, оппозиции Асаду и сирийских туркменов. В апреле 2016-го они даже взяли несколько деревень, прежде чем их наголову разбили перегруппировавшиеся джихадисты.

Американцам опять пришлось полагаться на курдов, которые к этому моменту объединились с арабскими союзниками под общим названием «Демократические силы Сирии» (ДСС, на западе известны как SDF).

12 августа ДСС после многомесячных кровопролитных боев и нескольких тысяч убитых с обеих сторон все-таки захватили Манбидж. Эрдоган был в ярости: Обама обещал ему, что курды, взяв город, уйдут на восток от Евфрата, ближе к Кобани, но некоторые части YPG решили задержаться.

Несвоевременный щит

Успешно пережив попытку государственного переворота, турецкий президент перешел в наступление на сирийском направлении: 24 августа началась операция «Щит Евфрата». Лояльная Анкаре сирийская оппозиция при поддержке турецких танков стальным катком покатилась по северу Сирии.

Американцам стоило больших усилий вовремя отвести части YPG от Манбиджа и избежать масштабного боестолкновения. Вашингтон предложил туркам поддержку с воздуха и разведданные, и через полгода «Щит Евфрата» завершился взятием стратегически важного города Эль-Баб. На севере Сирии была установлена подконтрольная Турции зона площадью в две тысячи квадратных километров.

Разгромим, уничтожим врага

Сегодня на повестке дня стоит освобождение Ракки — столицы «Исламского государства». По мнению Вашингтона, главную роль в удушении врага в его логове должны сыграть ДСС. Турция не согласна: по ее мнению, роль антиджихадистского тарана могут взять на себя задействованные в «Щите Евфрата» части.

Пентагон видит в этом проблему: под знаменами ДСС стоит около 50 тысяч бойцов — 27 тысяч курдов из YPG и 23 тысячи арабов. Численность же протурецких подразделений едва дотягивает до 10 тысяч.

Но численность — не единственная проблема: чтобы развернуть «Щит Евфрата» в сторону Ракки, бойцам придется идти или через курдские территории, или через земли, контролируемые Дамаском и его российскими союзниками.

Проанализировав расклад, администрация Трампа приняла решение вооружить курдов для наступления на столицу ИГ. В руки бойцов ДСС (по факту YPG) попадут 120-миллиметровые минометы, пулеметы и легкобронированная техника.

Такое решение ожидаемо вызвало недовольство Анкары. «Мы не можем согласиться с присутствием в коалиции террористических организаций, которые угрожают будущему турецкого государства. Мы надеемся, что американская администрация пересмотрит свое решение», — сказал турецкий вице-премьер Нуреттин Джаникли. 18 мая стало известно, что Анкара решила воздержаться от участия в штурме Ракки.

Вашингтон, Анкара и будущее

Несмотря на весь ворох проблем, накопившийся в отношениях Анкары и Вашингтона, настоящего конфликта между ними ждать не стоит. Как рассказал «Ленте.ру» директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Ричард Вайц, обе страны сделают все возможное, чтобы сохранить союзнические отношения.

«Так было всегда. Во время холодной войны Турция и США не соглашались по поводу Кипра и по нескольким другим вопросам, но предпочитали сосредотачиваться на советской угрозе. Несмотря на разногласия по Сирии, с точки зрения геополитики им выгоднее держаться вместе», — пояснил он.

С ним согласен турецкий политолог Серкан Демирташ. «Турция открыто выразила свое неудовольствие из-за нежелания США порвать с YPG, но все же подчеркнула, что отношения с Вашингтоном многогранны и очень важны, — заметил он. — К тому же США пообещали, что YPG не будут контролировать арабскую Ракку». По его словам, Вашингтон заверил Анкару, что выступает за территориальную целостность Сирии и независимость курдских образований не поддержит.

«США понимают озабоченность Турции и пытаются успокоить своего союзника по НАТО. Отношения, конечно, разорваны не будут, но из-за решения Вашингтона все же охладятся», — подытожил Демирташ.

Алексей Наумов

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Kurdish Peshmerga forces guard their position at Omar Khaled village near Tal Afar, west of Mosul August 24, 2014. Peshmerga forces intensified their defences in the southern parts of the oil-rich city of Kirkuk on Saturday, defending ramparts just a few hundred metres away from Islamic State militants.Боевой народ
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