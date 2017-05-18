Турция отказалась участвовать в операции по освобождению Ракки

Анкара не примет участия в операции по освобождению сирийской Ракки от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает в четверг, 18 мая, Reuters.

По словам главы государства, такое решение принято из-за того, что к наступлению могут присоединиться бойцы курдских «Сил народной самообороны» (YPG). При этом Эрдоган подтвердил готовность Турции осуществлять масштабные кампании, подобные «Щиту Евфрата».

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9 мая американская администрация одобрила поставки тяжелого вооружения сирийским курдам для освобождения Ракки от боевиков ИГ. Полный перечень поставок не раскрывался, однако, предположительно, будут переданы 120-миллиметровые минометы, пулеметы, легкобронированная техника. Известно, что речь не идет об артиллерии и зенитных ракетах.

В Вашингтоне объяснили, что это решение позволит быстрее захватить оплот боевиков в Сирии. США считают курдов наиболее эффективным боевым партнером в борьбе с ИГ на севере и востоке Арабской Республики. Поставкам тяжелого оружия противится Анкара, которая, в свою очередь, называет курдские объединения террористическими.

Курдские «Силы народной самообороны» в составе вооруженной сирийской оппозиции при поддержке ВВС США участвуют в операции по освобождению Ракки. Этот сирийский город в 2014 году был провозглашен столицей ИГ.

Операция «Щит Евфрата» проводилась турецкими вооруженными силами на территории Сирии с августа 2016 по март 2017 года. Основная заявленная цель миссии — ликвидация на сопредельных территориях боевиков ИГ и освобождение занятых ими населенных пунктов. Также перед военными была поставлена задача по вытеснению из приграничных районов курдских отрядов ополчения и созданию на этих территориях зоны безопасности.