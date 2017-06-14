ООН рассказала о жертвах среди мирного населения при авиаударах по Ракке

Авиаудары возглавляемой США коалиции по целям в сирийском городе Ракка привели к масштабным жертвам среди мирного населения. Об этом свидетельствуют данные ООН, которые приводит BBC News.

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По данным экспертов международной организации, число жертв ужасающее, однако точных данных не приводится. Кроме того, 160 тысяч жителей вынуждены были покинуть свои дома. Арабским и курдским силам, которые поддерживает коалиция, уже удалось занять прилегающие к городу районы.

Около 200 тысяч мирных граждан не могут бежать из Ракки. По оценкам военных, внутри города находятся от трех до четырех тысяч боевиков запрещенной в России группировки «Исламское государство» (ИГ).

Ракка — захваченный боевиками ИГ город в Сирии, который провозглашен ими в качестве своей столицы. Освобождение Ракки считается одной из главных целей международной антитеррористической коалиции во главе с США.