Курдские отряды и их союзники вошли в Ракку

Отряды курдского ополчения и союзные им формирования «Демократических сил Сирии» прорвали оборону боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в районе Ракки и вошли в городские кварталы. Видео публикует агентство ANF News.

Наступающим удалось уничтожить два заминированных автомобиля, а также мастерскую, в которой машины начиняют взрывчаткой. Убиты около 20 террористов ИГ.

Ракка — захваченный боевиками ИГ город в Сирии, который провозглашен ими в качестве своей «столицы». Освобождение Ракки считается одной из главных целей международной антитеррористической коалиции во главе с США.