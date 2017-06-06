Турция пообещала вмешаться в битву за Ракку в случае угрозы своим интересам

Турецкая армия вмешается в битву за Ракку, если Анкара решит, что развитие событий представляет угрозу ее интересам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление премьера Турции Бинали Йылдырыма.

Выступая перед депутатами правящей Партии справедливости и развития, премьер объявил, что Турция принимает все необходимые меры в связи с тем, что части «Демократических сил Сирии» (SDF) вышли к Ракке. По его словам, если возникнет угроза для Турции, Анкара будет действовать незамедлительно.

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Подразделения SDF достигли восточных окраин так называемой столицы «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) утром 6 июня. Они также атаковали военную базу ИГ на севере Ракки. В состав SDF входят отряды курдского ополчения (YPG), вооруженного крыла курдской партии «Демократический союз», которую Турция считает террористической.

Ракка — захваченный боевиками ИГ город, который провозглашен ими в качестве своей «столицы» на территории Сирии. Освобождение Ракки считается одной из главных целей международной антитеррористической коалиции во главе с США, ведущей боевые действия против ИГ в Ираке и Сирии.