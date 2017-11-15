Пентагон подтвердил эвакуацию боевиков ИГ из сирийской Ракки

Пентагон подтвердил уход из Ракки около 300 боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя возглавляемой США коалиции полковника Райана Диллона.

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По его словам, террористы покинули район вместе с 3,5 тысячами мирных жителей в рамках соглашения между «Демократическими силами Сирии» (ДСС) и городским советом Ракки. Диллон пояснил, что договоренность была достигнута с целью «предотвратить дальнейшие жертвы среди мирного населения в результате конфликта».

Военный пояснил, что при выходе из города каждый эвакуируемый проверялся с помощью металлоискателей и заносился в базу биометрических данных и отпечатков пальцев. «В ходе мероприятий четыре иностранных боевика были идентифицированы и задержаны ДСС. Из 3,5 тысяч мирных граждан которые вышли из Ракки в то время, менее 300 были идентифицированы как потенциальные боевики ИГ», — отметил Диллон.

14 ноября BBC News опубликовала собственное расследование, согласно которому Ракку покинули около четырех тысяч боевиков. В частности, по утверждению водителя, грузовики загружались вооруженные и обвешанные поясами смертников террористы и их жены и дети.