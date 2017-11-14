Раскрыты детали операции по эвакуации боевиков ИГ из Ракки

При освобождении сирийского города Ракка с ведома США и Великобритании оттуда эвакуировали четыре тысячи боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом во вторник, 14 ноября, сообщает BBC News со ссылкой на данные собственного расследования.

По словам одного из участников операции, водителя грузовика Абу Фаузи, его и еще нескольких человек наняли представители Демократических сил Сирии (ДСС) и курдских отрядов. Шоферам предложили по тысяче долларов за рейс.

«Мы должны были войти в Ракку вместе с бойцами оппозиции, но мы пошли одни. Как только мы въехали, мы увидели боевиков ИГ с оружием, на них были пояса смертника. Взрывчаткой были обвешаны даже их жены и дети. Они заманили в ловушку наши грузовики. Если что-то пошло бы не так, они бы взорвали весь конвой», — рассказал Фаузи.

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Другой водитель сообщил, что колонна растянулась на 6-7 километров. В ней было почти 50 грузовиков, 13 автобусов и более 100 автомобилей террористов.

Как уточняет BBC News, западные офицеры присутствовали на переговорах о выходе боевиков из Ракки, хотя и не принимали «активного участия» в обсуждениях. Информацию о тайной эвакуации боевиков подтвердил пресс-секретарь возглавляемой США коалиции полковник Райан Диллон: «Мы не хотели, чтобы кто-то уходил, (...) но решение принимали сирийцы».

В штабе международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, 15 октября заявили, что позволят оставшимся в городе боевикам и мирным жителям покинуть населенный пункт, чтобы избежать жертв. О полном освобождении Ракки от террористов объявили два дня спустя.

Террористы захватили Ракку в 2013 году, с тех пор она считалась неофициальной столицей «Исламского государства». Освобождение города считалось одной из главных целей международной антитеррористической коалиции во главе с США, ведущей боевые действия против экстремистов в Ираке и Сирии.