Россию обвинили в гибели десятков мирных сирийцев

Глава расположенной в Лондоне Сирийской обсерватории по правам человека (Syrian Observatory for Human Rights) Рами Абдель Рахман заявил, что в результате российских авиаударов по сирийской деревне Аль-Шафах погибли как минимум 53 мирных жителя, передает BBC News. По словам правозащитника, среди них 21 ребенок.

На сайте SOHR сообщается о 34 жертвах бомбардировок. Рахман утверждает, что число погибших возросло после разбора завалов.

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В Минообороны России ранее заявили, что шесть бомбардировщиков российских ВКС нанесли удар на северо-востоке Сирии. Целью атаки были объекты террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Отмечается, что Аль-Шафах находится в провинции Дейр-эз-Зор, одной из немногих остающихся под контролем экстремистов ИГ.

В начале сентября Независимая международная комиссия ООН по расследованию преступлений в области прав человека в Сирии обвинила возглавляемую Соединенными Штатами международную коалицию в нарушении международного гуманитарного права. Правозащитники утверждают, что это произошло во время освобождения сирийской провинции Ракка с марта по июль 2017 года. В документе сообщается, что за это время 190 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за авиаударов, судьба еще 20 тысяч человек остается неизвестной.

1 сентября командование международной коалиции признало, что за август в Сирии и Ираке погиб 61 мирный житель. Сирийское агентство SANA заявило, что только за сутки 21 августа в Ракке погибли 78 гражданских лиц.