Минобороны России отреагировало на статью Reuters о 40 погибших военных в Сирии

Минобороны России заявило, что никаких тайных захоронений российских военнослужащих, погибших в Сирии, не существует, а агентство Reuters занимается глумлением. Соответствующий комментарий официального представителя ведомства Игоря Конашенкова поступил в редакцию «Ленты.ру».

По его мнению, статья, опубликованная Reuters, целенаправленно насаждает «миф о неких погибших контрактниках из таинственной организации».

«Специально для русской редакции Reuters поясняем. Никаких якобы тайных захоронений российских военнослужащих, погибших в Сирии, не было и нет. Попытки выдать за них частных лиц, не имеющих отношения к вооруженным силам и тем более к операции в Сирии — лживы от начала до конца», — заявил Конашенков.

Он указал, что «Минобороны России известно, кто является заказчиком этой публикации и помогал ее готовить», однако в тексте поступившего в редакцию сообщения заказчик не конкретизируется.

Представитель военного ведомства пожаловался на то, что Reuters «не в первый раз пытается любыми способами дискредитировать операцию России по уничтожению террористов». «Снова в качестве источников какие-то слухи, данные соцсетей и выдуманные разговоры с якобы запуганными анонимными родственниками и знакомыми», — сказал он.

Ранее в среду, 2 августа, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле при оценке потерь российских военных в Сирии руководствуются исключительно сообщениями Минобороны и не видят оснований перепроверять данные СМИ о жертвах среди россиян.

Агентство Reuters 2 августа опубликовало материал, в котором утверждается, что с января 2017 года в Сирии погибли как минимум 40 российских граждан, большая часть из которых были сотрудниками частных военных компаний.