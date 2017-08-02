Кремль прокомментировал данные Reuters о погибших в Сирии российских военных

Сведения о погибших в Сирии российских военных поступают в Кремль по линии министерства обороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает в среду, 2 августа, корреспондент «Ленты.ру».

«Руководствоваться надо этими данными, именно они являются официальными», — так он прокомментировал данные агентства Reuters о том, что с января по август текущего года в республике погибли 40 россиян — военнослужащих и сотрудников частных военных компаний.

Материалы по теме Все только начинается Зачем российские войска остались в Сирии

Песков подчеркнул, что в Кремле не видят оснований для перепроверки данных о жертвах среди россиян в свете появившихся сообщений СМИ.

Ранее в среду Reuters сообщило, что с начала 2017 года в Сирии погибли 17 российских военнослужащих и 21 боец частных военных компаний, личность двоих пока установить не удалось. В предшествующие 15 месяцев, по подсчетам агентства, потери составили не менее 36 человек.

Таким образом, потери этого года уже превысили количество погибших за предыдущий период сирийской кампании.

По официальным данным Минобороны, с начала российской операции в Арабской Республике (с сентября 2015 года) погибли 34 человека.

Конфликт в Сирии начался весной 2011 года. Сторонами конфликта являются сторонники президента Асада, формирования вооруженной сирийской оппозиции, а также различного рода исламистские террористические группировки.