Хафез Башар Асад, сын президента Сирии Башара Асада, заявил, что испытывает ужас от того, что происходит в его стране. Об этом он рассказал в интервью бразильскому медиахолдингу Globo.

«Я гражданин Сирии, как и другие. (...) Это не гражданская война, люди пришли захватить наш дом. Это война против народа. Население и правительство объединились против захватчиков», — заявил Асад-младший.

По его словам, он не собирается уезжать из Сирии и очень надеется на скорое завершение конфликта.

Хафез Башар Асад находится в Бразилии в качестве члена сборной своей страны, участвующей в математической олимпиаде.

Конфликт в Сирии начался весной 2011 года. Сторонами конфликта являются сторонники президента Асада, формирования вооруженной сирийской оппозиции, а также различного рода исламистские террористические группировки.

Жертвами боевых действий, по оценкам правозащитников, стали более 330 тысяч человек. Среди погибших около 100 тысяч — гражданские лица, в том числе более 18 тысяч детей и 11,5 тысячи женщин. Правительственные силы и их союзники потеряли убитыми около 117 тысяч военнослужащих и ополченцев.

Общее число погибших бойцов вооруженной сирийской оппозиции, участников различных террористических группировок и иностранных наемников составило около 115 тысяч человек.